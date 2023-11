Toyota-Kracher: Suzuki Swace: Kombi mit 1,8-Liter-Vollhybrid-Antrieb

Suzuki Swace: Kombi mit 1,8-Liter-Vollhybrid-Antrieb von Toyota.

Handliche Langrücken-Kompakte sind immer noch gefragt, noch kann der anhaltende SUV-Boom dem nichts anhaben. Selbst wenn sie dimensional bereits einige Zeit in die Mittelklasse-Maße ragen. Wie der Swace mit 4,66 Metern Länge. Damit hat sich Suzuki das derzeit längste Modell ins Programm geholt, via Toyota. Er ist ein so gut wie hunderprozentiger 1:1-Bruder des Corolla ST, identifizierbar am Logo, an Design-Details und an der Ausstattungs-Konfiguration. Allerdings beschränkt sich Suzuki ausschließlich auf die Kombi-Version. Und ebenso auf den Hubraum-seitig kleineren Vollhybrid-Antrieb, bestehend aus einem 1,8-Liter-Benziner und einem E-Aggregat. Mit der Zeit gegangen ist Suzuki trotzdem. Das Face- und Techniklift des Corolla wurde weitergereicht, vor allem die Stärkung des teilelektrischen Antriebssystems. Also hat auch der Swace jetzt 140 PS Systemleistung (das sind 18 Pferdestärken mehr als bisher) samt weiter homogenisiertem CVT-Getriebe sowie verfeinerter Fahrwerks-Abstimmung.

Technische Daten:

Motor: 1,8-l-FHEV

Leistung: 140 PS/185 Nm

Antrieb: Vorderrad

Getriebe: stufenloses CVT

Preis: ab 31.990 Euro