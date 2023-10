Voll- und teils teilelektrische Brüder

BMW X2: Wie der X1 kann das Derivat Verbrenner und Stromer sein.

Ein knappes Jahr ist die dritte Generation des X1 auf dem Markt. Zeit für BMW, das SUV-Derivat, den X2 nachzureichen. Wie sein technischer Basis-Bruder ist auch er in alle Richtungen gewachsen. Sein Publikums-Debut wird er auf der Tokyo Motor Show in Japan absolvieren. Eine Premiere ist eine vollelektrische Version. Am Start stehen wird die zweimotorige, damit zweiachsig angetriebene Variante mit 313 PS Leistung (iX2 xDrive30). In weiterer Folge kommt eine Batterieantriebs-Abstufung mit Frontantrieb hinzu. An den Marktstart rollt darüber hinaus der M Performance i35 xDrive (Benziner) mit 300 PS. Abgerundet wird das Antriebs-Offert um eine mild hybridisierte dreizylindrige Otto- (1,5-Liter, 156/170 PS) und eine vierzylindrige Dieselmotor-Version (2,0-Liter, 150 PS). Auch hier wird im Laufe des kommenden Jahres noch noch nachgelegt. Alle Verbrenner sind mit einem siebenstufigen Doppelkupplungs-Getriebe zusammengespannt.

Die weltweite Markteinführung des neuen X2 ist für März 2024 angekündigt.

Technische Daten:

Motoren: Benz., Dies., MHEV, BEV

Leistung: 156 - 313 PS

Akku-Kapazität: 64,7 kWh

E-Reichweite: bis zu 449 km

Preis: steht noch nicht fest.