Was das Auto über die Intelligenz verrät: Neue Studie aus England

Gibt es einen Zusammenhang zwischen IQ und PS? Ein britisches Vergleichsportal hat sich angesehen, was die Automarke über die Intelligenz des Fahrer aussagt.

Wer kennt so eine Situation nicht: Hinter dem Steuer seines Wagens ärgert man sich des öferen über das Fahrverhalten der anderen Verkehrsteilnehmer. Selbst glaubt man doch, stets am besten und sichersten Auto zu fahren.

Das britische Vergleichsportal "Scrap Car Comparison" hat nun untersucht, ob man allein anhand der Automarke oder -farbe Rückschlüsse auf die Intelligenz der Fahrzeuglenker ziehen kann. Zu diesem Zweck ließ das Portal 2.000 englische Autofahrer einem Intelligenztest machen und fragte die Teilnehmer nach Marke, Farbe, Antrieb und Nummernschild ihres Autos.

Skoda top, Land Rover flop

Die Ergebnisse könnten überraschen: Laut der Studie zeigen Fahrer der Automarke Skoda den höchsten durchschnittlichen IQ (99), gefolgt von Suzuki (98,09) und Peugeot (97,79). Bitter: Ausgerechnet die britische Marke Land Rover schneidet am schlechtesten ab, mit einem Durchschnitts-IQ der Fahrer von 88,58. Fiat und BMW belegen den vorletzten und drittletzten Platz.

Platz

Automarke

Durchschnittlicher IQ

1. Skoda 99 2. Suzuki 98,09 3. Peugeot 97,79 4. Mini 97,41 5. Mazda 95,91 6. Toyota 95,76 7. Vauxhall (bei uns Opel) 95,11 8. Mercedes 94,74 9. Nissan 94,71 10. Seat 94,71 11. Citroën 94,29 12. Hyundai 93,52 13. Renault 93,41 14. Audi 93,25 15. Kia 93,01 16. Honda 92,88 17. Ford 92,75 18. Volvo 92,40 19. Volkswagen 92,25 20. BMW 91,68 21. Fiat 90,14 22. Land Rover 88,58

Grundsätzlich entsprechen die Zahlen der durchschnittlichen Intelligenz der Bevölkerung. Etwa zwei Drittel der Menschen haben einen IQ zwischen 85 und 115. Nur etwa 2,5 Prozent der Menschen haben einen IQ von unter 70 oder über 130. Als Genie gilt man ab einem IQ von 144.

Grüne und Elektroautos schneiden schlecht ab

Überraschend ist auch, dass Benzinerfahrer im Vergleich zu Hybrid-, Diesel- und Elektrofahrern einen höheren IQ aufweisen. Elektrofahrer erzielen im Durchschnitt den niedrigsten IQ von 90,19.

Auch die Farbe eines Autos kann angeblich Rückschlüsse auf die Intelligenz des Besitzers geben. Fahrer von Pkws in den Farben Weiß, Grau und Rot sind demnach am intelligentesten, gefolgt von Blau, Schwarz, Silber und Grün – wobei Grün den niedrigsten durchschnittlichen IQ von 88,43 aufweist. Allerdings gilt es zu bedenken: Es gibt es relativ wenige grüne Autos auf dem Markt. In den beliebtesten Farben Weiß, Schwarz und Grau dagegen entsprechend viele.

Die Studie ergab darüberhinaus, dass Besitzer von allgemeinen Nummernschildern einen höheren durchschnittlichen IQ von 94,15 haben als jene mit personalisierten Nummernschildern. Sie weisen einen IQ von 91,95 auf.

Studie mit Augenzwinkern

Klar ist natürlich: Die Studie sollte man besser mit Humor nehmen, allzu seriös sind die Ergebnisse nicht. Schließlich hat das Vergleichsportal "Scrap Car Comparison" auch schon einmal versucht herauszufinden, welche Automarken von Psychopathen gefahren werden.