Ingolstädter statten ihre Teilzeitstromer mit einer größeren Batterie aus.

Audi verpasst den Plug-in-Hybridversionen (PHEV) von Q5 ( Sportback ), A6 und A7 Sportback ein Upgrade. Die Teilzeitstromer, die unter der Bezeichnung TFSI e firmieren, verfügen ab sofort über eine größere Batteriekapazität. Der Lithium-Ionen-Akku leistet nun netto 14,4 kWh (brutto: 17,9 kWh) und ermöglicht eine gesteigerte elektrische Reichweite. Darüber hinaus ist nun auch der A6 Avant als 50 TFSI e quattro bestellbar.

© Audi

Höhere Batteriekapazität

Bisher hatten die PHEV-Versionen von Q5, A6 und A7 eine Lithium-Ionen-Batterie mit 14,1 kWh (brutto) Bruttokapazität an Bord. Dank der Kapazitätssteigerung auf jetzt 17,9 kWh steigt die rein elektrische Reichweite deutlich. Im Idealfall verspricht Audi beispielsweise für die A6 Limousine bis zu 73 Kilometer (WLTP). Die maximale Ladeleistung beträgt 7,4 kW. Damit gelingt die Vollladung an einem entsprechend starken Stromanschluss in circa zweieinhalb Stunden. Trotz ihres gestiegenen Energieinhalts sind die Abmessungen der Lithium-Ionen-Batterie, die nach wie vor im Heck sitzt, gleichgeblieben. Somit schrumpfen auch die Kofferräume nicht noch weiter. Je nach Modell stehen weiterhin zwischen 405 Liter (A6 Avant) und 465 Liter (Q5) zur Verfügung - mit umgeklappter Rückbank wächst das maximal nutzbare Ladevolumen auf 1.535 Liter (A6 Avant) bzw. 1.405 Liter (Q5). Positiv: Die Ladefläche bleibt dabei eben.

© Audi

A6 Avant 50 TFSI e quattro

Mit dem neu verfügbaren A6 Avant 50 TFSI e quattro wird das PHEV-Angebot aus Ingolstadt vorerst komplettiert. Seine Systemleistung liegt bei 220 kW (299 PS), das Gesamtdrehmoment bei 450 Nm. Den Vortrieb übernehmen auch im Allrad-Kombi ein 2.0 Turbobenziner und eine E-Maschine mit 105 kW Leistung. Wie bei allen Plug-in-Hybrid-Modellen von Audi gehört das Ladesystem kompakt zur Serienausstattung. Es umfasst Kabel und Stecker für Haushalts- und Industriesteckdosen und ein Bedienteil. Die Allradversion des Plug-in-Hybrid-Kombis startet bei 64.160 Euro.

© Audi

Neuer Fahrmodus, zwei Leistungsstufen

Ebenfalls neu für die fünf Teilzeitstromer ist neben den bekannten Betriebsmodi „EV“, „Auto“ und „Hold“ ein vierter Betriebsmodus: der „Charge“-Modus. Falls notwendig, etwa vor der Einfahrt in Umweltzonen, kann die Batterie damit während der Fahrt durch den Verbrennungsmotor aufgeladen werden. Die TFSI e-Modelle von Q5, A6 Limousine und A7 Sportback sind wie bisher in zwei Leistungsvarianten bestellbar: als 55 TFSI e mit einer Systemleistung von 367 PS und als 50 TFSI e mit 299 PS. Beide Varianten verbinden jeweils einen 2.0 TFSI-Motor mit einem Elektromotor, der in das Siebengang-S tronic-Direktschaltgetriebe integriert ist.

