In Österreich geht es mit einer „First Edition“ des Wrangler 4xe los.

Nachdem Jeep im Vorjahr mit dem Compass 4xe und dem Renegade 4xe seine ersten beiden Plug-in-Hybridmodelle (PHEV) in den Handel gebracht hat, folgt nun der dritte Teilzeitstromer der Marke. Dabei handelt es sich um den Wrangler 4xe , der im Herbst letzten Jahres für Anfang 2021 angekündigt wurde. Und die Stellantis -Tochter (Allianz aus FCA und PSA) hat Wort gehalten. Der neue Wrangler PHEV ist in Kürze in Österreich bestellbar. Los geht es mit einer besonders gut ausgestatteten "First Edition", die auch ihren Preis hat.

Ausstattung

Jeep bietet den Wrangler 4xe First Edition in drei Lackfarben an: Schwarz, Granite Crystal und Bright White. Zur Plug-In Hybrid-Technologie der elektrifizieren Offroad-Ikone gehören die drei Fahrmodi Hybrid, Electric und E-save (siehe unten), dazu spezifische Funktionen und steuerbare Einstellungen für elektrifiziertes Fahren sowie die Möglichkeit, Ladezeitpläne über das Hybrid-Menü am Touchscreen oder eine Smartphone-App zu programmieren. Zur weiteren Serienausstattung der First Edition zählen graue Designelemente, spezielle 18 Zoll Räder, Voll-LED-Scheinwerfer, Hartschalenabdeckung für das Reserverad, 8,4 Zoll großes Uconnect-Navigations-System, Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto) sowie ein sieben Zoll großer TFT-Bildschirm zwischen den Rundinstrumenten für Informationen über den Ladezustand der Batterie oder die Reichweite. Zu den serienmäßigen Assistenzsystemen gehören der adaptive Tempomat, der Auffahrwarner, der Totwinkel-Assistent mit hinterer Querbewegungs-Erkennung, Rückfahr- und Frontkamera, Parksensoren vorne und hinten sowie Keyless Go.

Antrieb

Das Antriebssystem des Wrangler 4xe setzt auf eine Kombination aus einem Elektromotor, einem Elektro-Starter-Generator, einer Hochspannungsbatterie, einem 2,0 Turbo-Benzinmotor und einem Achtgang-Automatikgetriebe. Die Systemleistung beträgt 280 kW (380 PS), das maximale Drehmoment liegt bei 637 Nm. Wird die 96-zellige Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 17 kWh vor der Fahrt an einer Steckdose oder Ladesäule voll aufgeladen, soll der Offroader 40 bis 50 Kilometer ausschließlich elektrisch fahren können. Das Lademodul verfügt über einen AC/DC-Wandler. Der elektrische Ladeanschluss befindet sich vorn links und verfügt über LED-Anzeigen für den Ladestatus. Für den Wrangler 4xe First Edition ist auf Wunsch eine easyWallbox mit einer Ladeleistung von bis zu 2,3 Kilowatt für eine Ladezeit von unter sieben Stunden erhältlich. Die Ladeleistung kann mit der gleichen Hardware auf 7,4 Kilowatt erhöht werden, was die Ladezeit um bis zu drei Stunden verkürzen soll.

© Jeep / Stellantis

Drei Fahr-Modi

Die Fahrer können den Hybrid-Antriebsstrang für jede Fahrt bzw. jeden Untergrund passend konfigurieren. Dafür gibt es drei E-Selec-Betriebsmodi, die über Tasten im Armaturenbrett links vom Lenkrad aktiviert werden können. Der Standardmodus „Hybrid“ kombiniert die Kraft des Benziners mit der des Elektromotors. In diesem Modus nutzt der Antriebsstrang zunächst den Elektromotor und fügt dann je nach Bedarf die Antriebskraft des Benziners hinzu, zum Beispiel wenn die Batterie ihren minimalen Ladezustand erreicht. Im Modus „Electric“ ist der E-Motor alleiniger Antrieb bis entweder die Batterie die Mindestladung erreicht hat oder der Fahrer mehr Drehmoment verlangt. Erst dann wird der Verbrenner zugeschaltet. Last but not least gibt es noch den Modus „eSave“. Hier ist wiederum der Ottomotor alleiniger Antrieb, um entweder die Batterie für den späteren Gebrauch zu schonen (Battery Save) oder aufzuladen (Battery Charge). So kann man dann beispielsweise nach einer längeren Fahrt rein elektrisch durch eine Umweltzone einer Innenstadt fahren.

© FCA/Jeep

Offroad-Fähigkeiten

Ein Wrangler – egal über welchen Antrieb er auch verfügt – darf sich im Gelände keine Blöße geben. Das weiß natürlich auch Jeep. Deshalb wurde auch der 4xe mit umfangriechen Offroad-Features ausgerüstet. So sind die Batterie und die Steuergeräte unter dem Rücksitz angebracht, wo sie vor äußeren Einflüssen geschützt sind. Die gesamte Hochspannungselektronik ist wasserdicht versiegelt. Wie alle Wrangler mit dem Trail-Rated-Siegel kann auch der Plug-in durch bis zu 76 Zentimeter hohes Wasser waten. Wenn der Allradantrieb auf 4Lo geschaltet wird, stehen alle Wrangler 4xe-Antriebsmodi zur Verfügung. Laut Jeep soll die sofortige Verfügbarkeit des Elektromotor-Drehmoments sogar ein präziseres und noch kontrollierteres Klettern und Kriechen ermöglichen. Die Plug-in-Variante soll den Verbrennern im Gelände also sogar etwas voraushaben.

Verfügbarkeit, Preis und Gratis-Service

Die First Edition ist laut Jeep als umfangreichste Ausstattungsvariante des Wrangler 4xe für Kunden, die eine Reservierung vorgenommen haben, voraussichtlich ab März bestellbar mit Auslieferung im Frühsommer 2021. Der Preis des Wrangler 4xe First Edition beträgt 75.990 Euro. Alle Käufer der limitierten Erstausgabe dürfen sich auch über ein Paket mit einem Mode 3-Kabel für öffentliche Ladestationen, einen Cargo Organizer für den Kofferraum, eine Abdeck-Hülle für das gesamte Auto sowie ein Wartungspaket für die planmäßigen Service-Inspektionen in den ersten 24 Monaten freuen.

Weitere Varianten folgen

© FCA/Jeep

Etwas später wird die elektrifizierte Offroad-Ikone auch in den Versionen 4xe, Sahara 4xe und Rubicon 4xe zu haben sein. Die Modelle 4xe und Sahara 4xe sind wie die First Edition mit einem automatischen 4x4-System sowie Dana 44-Achsen an Vorder- und Hinterachse ausgestattet und verfügen über das zweistufige Selec-Trac-Verteilergetriebe mit einer Untersetzung von 1:2,72. Ein verfügbares Trac-Lok-Hinterachs-Sperrdifferenzial bietet zusätzlichen Grip in Situationen mit geringer Traktion, wie zum Beispiel beim Fahren über Sand, Kies, Schnee oder Eis. Eine elektrische Geschwindigkeitskontrolle mit Bergauf- und Bergabfahrsteuerung unterstützt den Fahrer bei starken Steigungen und Gefällen. Unterfahrschutz sowie vordere und hintere Abschlepphaken sind ebenfalls mit an Bord.

© FCA/Jeep

Der Wrangler 4xe Rubicon ist mit dem Rock-Trac 4x4-System ausgestattet, das ein zweistufiges Verteilergetriebe mit einer 1:4 Untersetzung, einen automatischen Allradantrieb sowie elektrische Tru-Lok-Vorder- und Hinterachs-Sperren umfasst. Die Hardcore-Variante verfügt über eine Kriechuntersetzung von 1:77,2 und bietet verbesserte Achsverschränkung dank mehr Federweg und des elektrisch entkoppelbarem Querstabilisators an der Vorderachse. Konkret bedeutet das: Böschungswinkel vorn 44 Grad, Rampenwinkel 22,5 Grad, Böschungswinkel hinten 35,6 Grad und Bodenfreiheit 27,4 Zentimeter.