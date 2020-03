Produktion des Plug-in-Hybrid-Sportlers wird nach wenigen Jahren wieder eingestellt.

Während der neue BMW -Chef Oliver Zipse den i3 vor einem frühzeitigen „Tod“ gerettet hat , sieht es beim i8 anders aus. Wie nun bekannt wurde, wird die Produktion des Plug-in-Hybridsportwagens bereits im April 2020 eingestellt. Das Coupé hatte somit nur eine Lebenszeit von sieben Jahren, beim Roadster sind es gar nur zwei.

Kurze Lebensdauer

Die offene Version wurde nämlich erst 2018 eingeführt. Das ging damals mit einem Facelift des Coupés einher, bei dem die Systemleistung des Hybrid-Antriebsstrangs von 362 PS ( Testbericht ) auf 374 PS angehoben wurde. Grund für den doch für viele Fans etwas überraschenden Produktionsstopp dürfte die aufwendige Fertigung der Karbon-Karosserie sein, die auch mit enormen Kosten verbunden ist. Die Automobilindustrie ist derzeit in einem massiven Umbruch. Um den Wechsel hin zu elektrischen, autonom fahrenden und voll digitalisierten Autos zu schaffen, sind Milliardeninvestitionen notwendig. Da haben derart teure „Prestige-Spielereien“ leider keinen Platz mehr.

Gemeinsame Fertigung

Deshalb laufen BMWs kommende Elektroautos auch parallel mit normalen Verbrennern vom Band. Sie teilen sich also die Plattform und verzichten auf den teuren Karboneinsatz. Ab 2021 wird etwa der i4 (530 PS; 600 km Reichweite) gemeinsam mit dem 3er (Touring) und dem kommenden 4er gefertigt. Und der noch in diesem Jahr startende iX3 wird in China gemeinsam mit dem normalen X3 gebaut.

Nachfolger für den i8?

Dennoch gibt es nach wie vor Hoffnung, dass der i8 irgendwann doch noch einen Nachfolger bekommen könnte. Mit der Studie „M Next“ hat BMW bereits einen potenziellen Kandidaten vorgestellt. Allzu schnell dürfte es aber nicht zu einer Serienfertigung kommen.

