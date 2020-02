Diese Nachricht dürfte auch Microsoft-Gründer Bill Gates hellhörig machen. Der Microsoft-Gründer hat unlängst seinen neuen Taycan in Empfang genommen und ist vom ersten Elektroauto von Porsche - mit Ausnahme der Reichweite - sehr angetan. Einem anderen US-Käufer dürfte die Freude an seinem Elektro-Porsche vergangen sein.

Bis auf das Gerippe blieb vom Taycan nicht viel über.

Taycan brannte in Garage aus

Laut einem Bericht des amerikanischen Elektroauto-Blogs Electrek, ist in Florida ein über 150.000 Doller teurer Taycan komplett ausgebrannt. Das 150.000 Dollar teure Fahrzeug befand sich während des Vorfalls in der Garage. Wie das Foto zeigt, ist vom Taycan nur mehr das Gerippe übrig geblieben. An der Garage und dem Wohnhaus entstand ebenfalls erheblicher Sachschaden. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

Brand auf Video festgehalten

Ein Nachbar hat den spektakulären Brand mit seinem Smartphone festgehalten und das Video auf Twitter veröffentlicht. Der Taycan-Besitzer hat ihn jedoch gebeten, den Clip aus dem Netz zu nehmen. Dies ist mittlerweile auch geschehen.

Ursache unklar

Porsche wurde über den Vorfall natürlich umgehend informiert. Der deutsche Autobauer will den ausgebrannten Taycan nun genau untersuchen. Derzeit steht noch nicht fest, wieso das Elektroauto Feuer fing und ausgebrannt ist. Für voreilige Schlüsse ist es noch viel zu früh. Derzeit handelt es sich hierbei um den ersten dokumentierten Fall, eines abgefackelten Taycan.

In Österreich ist der Elektro-Porsche derzeit in drei Versionen (4S, Turbo und Turbo S) erhältlich. Die Preisspanne des Taycan reicht hierzulande von 109.234 Euro bis 189.702 Euro (ohne Extras).

Technische Daten Taycan Turbo (S)

