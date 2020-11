Das sind die billigsten Tankstellen in Österreich

Heimische Autofahrer dürfen sich derzeit über besonders billige Treibstoffe freuen.

In den letzten Jahren war es immer so, dass mit Beginn der Heizsaison die Dieselpreise massiv gestiegen sind. Doch da 2020 scheinbar nichts normal ist, hat es bisher keine gravierenden Veränderungen an den Tankstellen gegeben. Im Gegenteil, da die Rohölpreise nach wie vor im Keller sind, dürfen sich heimische Autofahrer derzeit über besonders niedrige Treibstoffkosten freuen. So gibt es den Liter Diesel in vielen Bundesländern derzeit unter 90 Cent. Und auch der Liter Super kostet teils deutlich unter 1 Euro.

Die billigsten Tankstellen in Österreich

Wir haben uns wieder einmal angesehen, an welchen Tankstellen in Österreich die heimischen Autofahrer Diesel und Benzin aktuell am billigsten bekommen (Stand: 10. November 2020, 8:30 Uhr). Dabei zeigt sich, dass lediglich die Tiroler für den Liter Super über einen Euro zahlen müssen. Insgesamt tanken derzeit die Kärntner am billigsten.

Niederösterreich

Diesel: 0,868 Euro; Genol (2000 Stockerau)

Super: 0,968 Euro; Genol (2000 Stockerau)

Steiermark

Diesel: 0.895 Euro; Landkauf Bund (8345 Straden)

Super: 0.969 Euro; Tankstelle Tschuschnigg (8511 St. Stefan ob Stainz)

Wien

Diesel: 0,900 Euro; AGM Floridsdorf (1210 Wien)

Super: 0,969 Euro; 123tanken.at (1020 Wien)



Kärnten

Diesel: 0,859 Euro ; Tankstelle Villach (9500 Villach)

; Tankstelle Villach (9500 Villach) Super: 0,939 Euro; Tankstelle Villach (9500 Villach)



Burgenland

Diesel: 0,909 Euro; Welog Tanktstelle (7535 St. Michael),

Super: 0,987 Euro; Turmöl Quick (7201 Neudörfl)

Oberösterreich

Diesel: 0,889 Euro: Bauchinger (4910 Ried im Innkreis)

Super: 0,959 Euro: Bauchinger und A1 Direkt (4910 Ried im Innkreis), „Hofer“-Tankstelle (4844 Regau und 4850 Timelkam), Avia XPress (4850 Timelkam), Avanti (4860 Lenzing)



Vorarlberg

Diesel: 0,909 Euro: Avanti (6850 Dornbirn)

Super: 0,989 Euro; Avanti (6850 Dornbirn)

Salzburg

Diesel: 0,898 Euro; Turmtankstelle (5204 Straßwalchen)

Super: 0,989 Euro: „Hofer“-Tankstelle (5081 Anif)

Tirol

Diesel: 0,949 Euro; Tankstelle Gertl (6241 Radfeld)

Super: 1,013 Euro; Avanti (6063 Rum)



Erhöhung nur einmal am Tag

Da die Spritpreisverordnung Ende 2019 verlängert wurde, dürfen die heimischen Tankstellen den Spritpreis weiterhin nur einmal am Tag erhöhen – und zwar um 12:00 Uhr.

Preis-Quelle

ÖAMTC Tankstellenfinder; Stand: 10. November 2020, 8:30 Uhr

