Volvo bringt einmal mehr eine Polestar Performance Optimierung an den Start. Die von der hauseigenen Elektro-Marke entwickelte Software soll bei den Allradmodellen die Drehmomentverteilung an die Hinterräder verbessern und so für mehr Fahrspaß sorgen. Zudem versprechen die Schweden den Käufern der neuen Optimierung ein direkteres Lenkverhalten sowie eine verbesserte Traktion beim Anfahren.

>>>Nachlesen: Neuer Turbobenziner für den Volvo V60

Für zahlreiche Modelle

Die neue Allrad-Optimierung ist ab sofort für alle Allradfahrzeuge mit Automatikgetriebe ab Modelljahr 2019 mit Benzin- und Dieselmotor erhältlich, die auf der skalierbaren Produkt-Architektur (SPA) und der kompakten Modular-Architektur (CMA) basieren. Konkret ist das Performance-Update also für den XC40 (Storybild), den neuen V60, den XC60 sowie die komplette 90er Baureihe erhältlich. Ausgenommen sind die Plug-in-Hybridmodelle mit T8 Twin Engine. Sie verfügen laut Volvo serienmäßig über eine optimierte Drehmomentverteilung.

>>>Nachlesen: Volvo schärft XC60 und 90er-Reihe nach

Verfügbarkeit und Preis

Die Polestar Performance Optimierung ist bei jedem österreichischen Volvo-Händler erhältlich. Sie lässt sich direkt bei Bestellung eines neuen Modells ordern, sodass eine TÜV-Abnahme und Änderung der Fahrzeugpapiere nicht erforderlich ist. Sie kann aber auch nachträglich erworben werden. Die Kosten betragen jeweils 1.099 Euro (Software-Download zzgl. TÜV-Abnahme). Als hundertprozentiges Original- Zubehör gilt weiterhin die volle Herstellergarantie.

>>>Nachlesen: Polestar 1 teurer als ein Porsche 911

Noch mehr Infos über Volvo finden Sie in unserem Marken-Channel.