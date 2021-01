Neben dem Logo wird Neustart der Marke auch mit einem neuen Slogan vollzogen.

Wie berichtet, stehen neue bzw. überarbeitete Logos bei den Autoherstellern derzeit hoch im Kurs. Nach Opel , Nissan, Toyota, BMW und VW startet nun auch Kia mit einem modifizierten Emblem, das sich vom alten (Bild oben) deutlich unterscheidet, durch. Darüber hinaus gibt es auch noch einen neuen Markenslogan. Beide Neuheiten sollen den umfassenden Umbau und die neue Zielsetzung der Marke symbolisieren.

Neues „Handschrift“-Logo

Neues Kia-Logo mit ununterbrochene Linie des Schriftzugs.

Das neue Logo steht laut Kia sowohl für das neue Markenziel als auch für die Werte, die der koreanische Autobauer den Kunden im Hinblick auf künftige Produkte und Services sowie den damit verbundenen Erlebnissen verspricht. Die optischen Unterschiede sind groß. So ähnelt die nun ununterbrochene Linie des Schriftzugs einer handschriftlichen Signatur. Die aufsteigende Tendenz des Logos soll wiederum für die wachsenden Ambitionen der Marke stehen.

Weltrekord-Feuerwerk bei der Präsentation

Vorgestellt wurde das neue Logo mit einer ziemlich beeindruckenden pyrotechnischen Präsentation. Zur Feier des Kia-Neuanfangs zündeten 303 Pyro-Drohnen am Himmel über Incheon (Korea) in einer Inszenierung Hunderte von Feuerwerkskörpern. Diese Drohnenflotte erhielt einen offiziellen Eintrag in die Liste der Guinness World Records als „Größte Anzahl unbemannter Luftfahrzeuge zum gleichzeitigen Starten von Feuerwerkskörpern“. Die Vorführung ist im Video oben zu sehen

Neuer Slogan; detaillierte Infos folgen

"Bewegung, die inspiriert“ als neuer Kia-Slogan.

Zusammen mit dem Logo hat Kia seinen neuen Slogan "Movement that inspires“ ("Bewegung, die inspiriert“) veröffentlicht. Die Details der neuen Markenstrategie, inklusive Markenzweck und -philosophie sowie deren Anwendung auf die künftige Produktplanung, werden laut dem Autobauer bei dem Online-Event „New Kia Brand Showcase“ am 15. Jänner (1:00 Uhr unserer Zeit) vorgestellt. Dann werden wir auch erfahren, auf welchem Auto das neue Logo erstmals zum Einsatz kommt.

