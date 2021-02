Darüber hinaus will der französische Hersteller mit einer neuen Markenidentität punkten.

Die Einführung neuer Logos steht bei den Autobauern weiterhin hoch im Kurs. Nach Opel, Nissan, Toyota, BMW, VW und Kia verpasst sich nun auch Peugeot ein neues Markenzeichen. Neben dem neuen Logo hat sich der französische Autobauer, der Teil des Stellantis -Konzerns ist, auch eine neue Markenidentität verpasst.

Neues Logo

Laut eigenen Angaben ist Peugeot die älteste noch existierende Automobilmarke der Welt. Seit dem Jahr 1850 hatte der französische Hersteller zehn aufeinanderfolgende Logos, die alle das Wappen des Löwen enthielten. Und diese Tradition wird auch bei Nummer 11 fortgesetzt. Das neue Logo wirkt insgesamt schlanker, wird aber dennoch von einem stattlichen Löwenkopf geziert. Dieser scheint nun etwas lauer zu brüllen. In den letzten Jahren haben sich die Modelle und die Verkaufszahlen von Peugeot äußerst positiv entwickelt. Da wächst natürlich auch das Selbstvertrauen. Mit dem neuen Logo soll das nun offenbar zum Ausdruck gebracht werden.

Neue Markenidentität

Passend zum neuen Logo gibt es auch eine neue Markenidentität. Dabei will Peugeot zum einen den Fokus auf das Hier und Jetzt legen. In unserer schnelllebigen Zeit sollen die Menschen die Gegenwart so gut nutzen wie es nur geht. Was das genau mit Peugeot zu tun hat, erschließt sich jedoch nicht sofort. Zum anderen will die Löwenmarken ihren Kunden stets und in allen Bereichen ein qualitatives Erlebnis bieten. Deshalb sollen alle Berührungspunkte wie Fahrzeuge, Händlerstandorte, zugehörige Produkte, Websites, Kommunikation, Beschilderung, etc. zu einem funktionsübergreifenden System, das perfekt aufeinander abgestimmt sein soll, werden.

In folgendem Video ist die Präsentation der neuen Identität von Peugeot zu sehen