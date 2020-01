Wir haben uns am Pressetag auf Österreichs größter Autoshow umgesehen.

Bevor die Vienna Autoshow (VAS) 2020 in der Messe Wien am 16. Jänner um 9:00 Uhr auch für das öffentliche Publikum ihre Tore öffnet, geht am Mittwoch der Presse- und Fachbesucher Tag über die Bühne. Österreichs größter Automobilsalon ist Jahr für Jahr ein echter Publikumsmagnet und zeigt heuer bis einschließlich 19. Jänner über 300 Neuwagenmodelle vertretenen Automarken der heimischen Automobilimporteure. Und die Besucher dürfen sich auf einige echte Leckerbissen freuen: Mit dabei sind zahlreiche Österreich-Neuvorstellungen. Der Trend geht klar in Richtung Elektromobiltät. Neben reinen Stromern werden auch viele neue Plug-in-Hybridautos präsentiert. Darüber hinaus sind auch Supersportwagen, Rennautos sowie Concept- und Show-Cars gezeigt.

Messerundgang

Wir haben die VAS 2020 am Fachbesuchertag (Mittwoch, 9. Jänner) besucht und alle Neuheiten in zwei großen Diashows für Sie zusammengefasst. Die Automesse findet wieder in den Hallen D und C der Messe Wien statt. Da heuer einige Hersteller abgesagt haben (Mazda, Volvo, Toyota, Fiat, Jepp, Citroen, etc.) hat sich der VW-Konzern die Halle D ganz alleine gesichert. Hier werden die Marken VW , Audi , Seat , Skoda , Porsche und Moon präsentiert. Diese Neuheiten finden Sie in der ersten Diashow. Die zweite Diashow mit allen anderen Marken, die in der Halle C vertreten sind folgt in Kürze. Detaillierte Infos zur VAS und allen Neuheiten finden Sie in den Links im Absatz unter der Diashow.

Diashow: Messerundgang: Vienna Autoshow 2020 1/51 © © auto.oe24.at/set VW hat gleich zwei absolute Highlights am Start. Zum einen den neuen Golf 8 der außen keine... 2/51 © © auto.oe24.at/set ....großen Überraschungen bietet - ein Golf muss eben wie ein Golf aussehen. Innen bleibt dafür... 3/51 © © auto.oe24.at/set ...kein Stein auf dem anderen. Manuelle Knöpfe gibt es fast keine mehr. Die Bedienung erfolgt via Touchscreen, Touch-Slider, Sprache oder Lenkrad. Zum anderen... 4/51 © © auto.oe24.at/set ...den ID.3. Das erste Elektroauto auf dem modularen Elektrobaukasten (MEB), auf dem bis 2025 über 70 Modelle starten, kommt im Juni in den Handel. Einstiegspreis: knapp unter 30.000 Euro. Die Reichweite... 5/51 © © auto.oe24.at/set ...hängt vom gewählten Batteriepack ab und beträgt 330, 440 oder 550 Kilometer. Innen geht es... 6/51 © © auto.oe24.at/set im ID.3 ähnlich digital zu wie im Golf 8. Der Stromer gilt im Konzern übrigens als legitimer Erbe des ewigen Bestsellers. In den nächsten Jahren werden der Golf und der ID.3 jedoch noch parallel angeboten. Mit... 7/51 © © auto.oe24.at/set ...der Studie ID Crozz zeigt VW sein zweites Elektroauto, das auf dem MEB basiert. Dieses kommt noch heuer als ID.4 in den Handel.... 8/51 © © auto.oe24.at/set ...und bietet auf der Grundfläche eines Tiguan mehr Platz als im Touareg. 9/51 © © auto.oe24.at/set Der überarbeitete e-Up! kommt nun über 260 km weit und kostet inklusive allen Förderungen unter 18.000 Euro. Zu den weiteren VW-Neuheiten zählen das.... 10/51 © © auto.oe24.at/set ...T-Roc Cabrio, das im Frühjahr in den Handel kommt (ab 30.590 Euro), sowie 11/51 © © auto.oe24.at/set ...der überarbeitete Passat. Diesen gibt es auch wieder als Plug-in-Hybrid GTE und als... 12/51 © © auto.oe24.at/set ...auf Offroad getrimmte Alltrack-Version. 13/51 © © auto.oe24.at/set Bei diesem T-Roc R mit Luftfederung handelt es sich um ein Einzelstück, das eigens für Automessen entwickelt wurde. Der überarbeitete... 14/51 © © auto.oe24.at/set .."Bulli" T6.1 ist nun auch stets.... 15/51 © © auto.oe24.at/set ...online und natürlich auch wieder in der beliebten... 16/51 © © auto.oe24.at/set ...Camping-Version "California" erhältlich. 17/51 © © auto.oe24.at/set Dieser vollausgestattete Amarok Aventura mit 258 PS V6 Diesel und Mattlackierung kostet 68.760 Euro. 18/51 © © auto.oe24.at/set Audi feiert die Österreich-Premiere des e-tron Sporback. Die sportliche Variante des e-tron startet im März und ist in zwei Versionen erhältlich. Das 408 PS starke Top-Modell mit großer Batterie bietet eine Reichweite von 430 Kilometern. Der... 19/51 © © auto.oe24.at/set ...e-tron GT teilt sich die Plattform mit dem Elektro-Porsche Taycan und geht im kommenden Jahr in Serie. Die... 20/51 © © auto.oe24.at/set ...Plug-in-Hybrid-Varianten des überarbeiteten Q7 und des 21/51 © © auto.oe24.at/set ...Q5 können hingegen bereits bestellt werden. Gleiches gilt für das... 22/51 © © auto.oe24.at/set ...600 PS starke RS-Trio. Dieses besteht aus dem RS6 Avant (ab rund 148.500 Euro, Dienstwagen von Marcel Hirscher),... 23/51 © © auto.oe24.at/set ...dem RS Q8 und dem... 24/51 © © auto.oe24.at/set ...RS 7 Sportback. Neben dem starken V8 verfügen die drei Sportler auch über... 25/51 © © auto.oe24.at/set ...eine imposante Abgasanlage. Etwas schwächer dennoch schneller ist... 26/51 © © auto.oe24.at/set ...der neue R8 V10 mit Heckantrieb, der es auf 540 PS bringt. Der neue... 27/51 © © auto.oe24.at/set ...S8 kommt ebenfalls auf über 500 PS. Dagegen wirkt der neue... 28/51 © © auto.oe24.at/set ...A1 Citycarver, den es mit maximal 150 PS gibt, fast schon etwas schmächtig. 29/51 © © auto.oe24.at/set Bei Seat wird die Elektromobilität ebenfalls groß geschrieben. Die Studie el-born teilt sich die Plattform mit dem ID.3 und kommt Ende des Jahres als Serienmodell in den Handel. Der... 30/51 © © auto.oe24.at/set ...elektrische Minimó soll hingegen das Problem der überfüllten Innenstädte lösen. 31/51 © © auto.oe24.at/set Den Arona gibt es seit kurzem auch mit einem sparsamen TGI-Erdgasantrieb (90 PS) und der große... 32/51 © © auto.oe24.at/set ...Tarraco kommt heuer noch als Plug-in-Hybridmodell in den Handel. Seats.... 33/51 © © auto.oe24.at/set ...Sportmarke Cupra bringt ebenfalls ein Elektromodell. Während der ID.3 und der el-born "nur" 204 PS leisten und Heckantrieb bieten, bringt es der allradgetriebene Cupra Tavascan dank zweitem E-Motor auf 306 PS. Die... 34/51 © © auto.oe24.at/set ...Studie soll im kommenden Jahr in Serie gehen. Die... 35/51 © © auto.oe24.at/set ...limitierte Variante des Cupra Ateca (300 PS Benziner) ist bereits im Handel. 36/51 © © auto.oe24.at/set Bei Skoda dreht sich alles um den brandneuen Octavia, der im März/April in den Handel kommt. Die vierte... 37/51 © © auto.oe24.at/set ...Generation des Bestsellers ist wieder als Limousine und... 38/51 © © auto.oe24.at/set ...Kombi (heißt bei Skoda Combi) erhältlich und teilt sich die Plattform mit dem Golf 8. Innen.... 39/51 © © auto.oe24.at/set ...gibt es große Displays und eine durchgehende Internet-Verbindung. 40/51 © © auto.oe24.at/set Den facegelifteten Superb gibt es erstmals auch als rustikale Scout-Version (nur Combi) sowie... 41/51 © © auto.oe24.at/set ...als Plug-in-Hybridmodell. Während der Superb iV den 218 PS (Systemleistung) starken Antriebsstrang des Passat GTE nutzt, teilt sich.... 42/51 © © auto.oe24.at/set ...der elektrische Citigo-e iV die Technik mit dem e-Up!. Skodas erstes Modell,... 43/51 © © auto.oe24.at/set ...das auf dem MEB basiert, wird ein Elektro-Crossover. Die Studie Vizion IV gibt einen Ausblick auf das Design. 44/51 © © auto.oe24.at/set Vom erfolgreich gestarteten Mini-SUV Kamiq und dessen flacheren.... 45/51 © © auto.oe24.at/set ...Technikbruder Scala gibt es nun auch eine sportliche Monte Carlo Version. 46/51 © © auto.oe24.at/set Auch Porsche hat nun ein Elektroauto im Programm. Den Taycan gibt es in drei Varianten. In Wien ist das Top-Modell Taycan Turbo S zu sehen. Dieses leistet.... 47/51 © © auto.oe24.at/set ...761 PS, bietet eine Reichweite von über 400 km, sprintet in unter drei Sekunden auf Tempo 100 und kostet mindestens 189.702 Euro. Das 530 PS starke Einstiegsmodell Taycan 4S ist ab 109.234 Euro zu haben. 48/51 © © auto.oe24.at/set Der 911 ist immer ein Publikumsmagnet. Das neue Carrera 4S Cabrio leistet 450 PS. Beim neuen... 49/51 © © auto.oe24.at/set ...Cayenne Coupé markiert die 680 PS starke Plug-in-Hybridversion das Top-Modell der Baureihe. 50/51 © © auto.oe24.at/set Was viele nicht wissen, VW hat auch eine eigene Elektromarke namens Moon. In Salzburg gibt es seit Ende 2019 sogar ein riesiges Zentrum (Mooncity). Hier können sich die Verbraucher über.... 51/51 © © auto.oe24.at/set ...alle Themenbereiche zur Elektromobilität informieren. Zudem bietet Moon auch Ladestationen und Wallboxen an. Auf der Vienna Autoshow gibt es zudem einen coolen Rennsimulator.

Österreich-Premieren

Wir haben alle Österreich-Premieren alphabetisch geordnet zusammengefasst. Alle Details zu den Neuheiten erfahren sie, wenn sie auf die Links klicken. Erstmals auf heimischen Boden zu sehen sind die Alpine A110S, das erste SUV von Aston Martin (DBX), die Audi Modelle e-tron (Facelift), e-tron-Sportback, RS Q8 und R8 V10 RWD sowie die BMW Neuheiten X1 Plug-in-Hybrid , X3 Plug-in-Hybrid, 2er Gran Coupé und X5 M/X6 M. Die Seat-Tochter Cupra zeigt die Elektro-SUV-Coupé Studie Tavascan, die noble Ctiroen Marke fährt die E-Tense Modelle von DS3 Crossback sowie DS7 Crossback ins Rampenlicht und Ford trumpft mit dem neuen Kuga, dem neuen Puma und dem neuen Explorer auf. Bei Honda sind der überarbeitete Civic und der City-Stromer „e“ zu sehen, Hyundai präsentiert die Neuauflage des Cityflitzers i10 und das limitierte Sondermodell i30 N Project C, Daimler zeigt den Mercedes GLB, den AMG A 45 S 4Matic sowie die facegelifteten Smart-Modelle (nur mehr elektrisch) und Mini-Fans kommen mit dem elektrischen Cooper SE und dem 306 PS starken John Cooper Works GP auf ihre Kosten. Mitsubishi hat mit dem facegelifteten Space Star ebenfalls eine Österreich-Premiere am Start. Gleiches gilt für Opel mit dem Corsa-e und Peugeot mit dem (e-)2008 sowie den Plug-in-Modellen von 508 und 3008. Bei Porsche feiert die Elektro-Limousine Taycan ihren Einstand. Bei Renault steht der neue Captur im Mittelpunkt, Seat zeigt den Mii electric, die Elektro-Studie el-born und das Mikromobil Minimó erstmals auf österreichischem Boden. Skoda hat mit dem brandneuen Octavia ein besonderes Ass im Ärmel und feiert darüber hinaus die Österreich-Premieren des Superb iV und Citigo-e iV. Bei SsangYong wartet der überarbeitete Tivoli als Premiere auf. Subaru zeigt die e-Boxer-Varianten von XV und Forester und Subaru die Mildhybridversionen von XV und SX4 S-Cross . Volkswagen präsentiert auf der Vienna Autoshow gleich mehrere Highlights: Golf 8, ID.3 und e-up! feiern Messepremiere in Wien. Zudem fährt die Nutzwfahrzeugabteilung mit dem überarbeiteten Bulli (T6.1) vor.

Sonderbereiche mit neuem Highlight

Zu den beiden im Vorjahr eingeführten Sonderbereichen gesellt sich 2020 ein weiteres Highlight hinzu. In der vergrößerten E-Mobility Area erfahren Besucher alles rund um Elektromobilität. Was 4x4-Fahrzeuge können und wie man deren Geländegängigkeit richtig zügelt, wird im Bereich für SUV Experience demonstriert. Zudem kommen auch Speed-Junkies auf ihre Kosten: Der #unraceable Fahrsimulator mit Virtual Reality Cockpit und Motion-Sitz simuliert Beschleunigungskräfte bis zu 2 g. Die VR-Brille reagiert in Sekundenbruchteilen auf die Kopfbewegung des Fahrers. Hier dürfte echtes Rennsport-Feeling aufkommen.

Ein Ticket für zwei Messen

Auch im Jänner 2020 werden wieder rund 150.000 Besucher zur Vienna Autoshow in der Messe Wien erwartet. Kein Wunder, schließlich findet neben der zugkräftigen VAS in den direkt benachbarten Messehallen einmal mehr zeitgleich die Ferien-Messe Wien statt. Alle Angebote können dabei wieder mit einem gemeinsamen Ticket besucht werden.

Hallenplan der VAS 2020

Die Automesse findet in den Hallen C und D statt, der 4x4-Fahrparcour ist dazwischen (im Freien) eingebettet. Die Halle D hat sich dieses Mal der VW-Konzern mit seinen zahlreichen Marken gesichert.

Eintrittspreise

(Ermäßigte) Online-Tickets gibt es auf www.viennaautoshow.at/ticket.